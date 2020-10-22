Milli Piyango İdaresince çekilişi her çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda kolonlarını dolduran şans oyunuseverler çekiliş sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceğini merak ediyorlar. Peki Şans Topu nedir? Nasıl oynanır? Hangi gün çekilir? Şans Topu çekilişi sonuçları nereden öğrenilir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekiliş sonuçlarını şans oyunu oynatan bayilerden ve Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki sonuç sorgulama kısmından öğrenebilirsiniz.

Sonucunuzu öğrenmek için https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesine giriş yapın. Daha sonra Sayısal Oyunlar kısmından Şans Topu seçeneğine tıklayın. Sayfanın alt kısmında yer alan Kazancını öğren kısma oynadığınız numaraları girin ve sorgula seçeneğine tıklayıp sonucunuzu öğrenin.

Şans Topu sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Şans Topu eski sonuçlar nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topunda kazanmak için 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ile 14(dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesi gerekir.

Tek bir kolonun ücretinin 2 TL olduğu Şans Topunda minimum tek bir kolon oynanmaktadır.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur :

1 ile 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14 (dahil) arasındaki bir rakam.

Şans Topu en çok çıkan sayılar 2020

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN ÇEKİLİR?

Şans Topu, her çarşamba günü Milli Piyango İdaresince çekilmektedir. Söz konusu çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirilmektedir.

Şans Topu nedir? Şans Topu nasıl oynanır?