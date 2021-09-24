Şansonet ne demek, TDK'ya göre Şansonet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şansonet ne demek? Şansonet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şansonet kelimesi. Peki şansonet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şansonet nedir, şansonet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şansonet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şansonet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞANSONET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şansonet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şansonet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şansonet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük şanson, kısa türkü

