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  3. Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bursa'da Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp, rüşvet istediği öne sürülen gazeteci tutuklandı.

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp, rüşvet istediği öne sürülen gazeteci tutuklandı.

İl merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan Necmi İ, emniyetteki işlemlerinin ardından İznik Adliyesine sevk edildi.

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Çıkarıldığı hakimlikçe hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp, ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istediği iddia edilen Necmi İ, dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.



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