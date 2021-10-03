Şantaj yapılarak cinsel istismara uğrayan Aleyna Ağgül canına kıydı! Bıraktığı notta ölümüne neden olan kişiyi açıkladı!

Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerinin 5. katından kendisini aşağı bırakan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANTAJLA BİRLİKTE OLDU İDDİASI

İddiaya göre, Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı söylendi. Göktürk A.'nın inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki babası Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yaşadıklarından sonra bunalıma giren Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bırakarak intihar etti. Gözaltına alınan baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A. delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

Aleyna Ağgül'ün cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Talihsiz kızın cinsel istismara uğrayıp uğramadığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.

Aleyna Ağgül kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?