Santiago Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Mosquera 7 Şubat 1995 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hárold Santiago Mosquera Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Mosquera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Santiago Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Mosquera'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Mosquera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santiagomosquera_13/

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Santiago Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

12 Şubat 2018 yılında Dallas

1 Ocak 2021 yılında Pachuca

12 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

10 Ocak 2023 yılında OFI Girit

Santiago Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Mosquera şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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