Santiago Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Patino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Patino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Patino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Patino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Patino 10 Mart 1997 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Patino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 30 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Patino'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Patino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/spatino29/

Santiago Patino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Patino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Patino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Patino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında FIU Panthers

1 Mayıs 2016 yılında Kraze United

1 Ağustos 2016 yılında FIU Panthers

1 Mayıs 2017 yılında Águilas

1 Ağustos 2017 yılında FIU Panthers

1 Mayıs 2018 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2018 yılında FIU Panthers

11 Ocak 2019 yılında Orlando

21 Ağustos 2020 yılında Cimarrones

31 Aralık 2020 yılında Orlando

6 Ocak 2021 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

Santiago Patino kimdir

Santiago Patino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Patino şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carolina Rapids/Charlotte Soccer Academy

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Santiago Patino nereli

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