Sapık hemşire Ali İşlek'in seviyesiz paylaşımları sosyal medyayı birbirine kattı! Tepkiler art arda geldi

Sosyal medyada son günlerde yayılan bazı görüntüler tepkilerin odağı oldu. Aliislek00 isimli TikTok hesabından yapılan paylaşımlarda elinde şırınga olan Ali İşlek isimli kişinin yaptığı paylaşımda," Hafif kalçanızı açın dediğim hasta komple pantolonunu indirmiştir" yazması tepki çekti. Söz konusu hesaptan yapılan bir paylaşımda ise," Kımızın damarları zor bulunuyor diyen hasta annesine bakış atmışımdır" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

Söz konusu paylaşımlar Twitter'da yayılınca Aliislek00 isimli TikTok hesabının kapandığı görüldü. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları Sağlık Bakanlığının şahsı görevinden almasını istedi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkileri:

-Hep anneler üzerinden yaIlmış cümleler . Belli yaş üstü kadınları etkileme derdinde yüksek ihtimal . Bunun da sebebi açıktır. İsmini yazamayacağım bir mesleği ek iş edinmiş olabilir.

-Bu ve benzeri şeyler yazan söyleyen bir sürü hemşire de var artık herkes çığrından çıktı.

- Kemal Sunal’ın Polizei filmindeki gibi sanırım. Boş dr. önlüğünü sırtına geçiren temizlik personeli mesai dışı tiktok çekmiş!?

Şahıs tanıdık yurdum insanına da benzemiyor. Kadınlara nasıl davranılacağının bilinmediği bir yerden galiba.

-Sadece güzel ya da yakışıklı bulundukları için insanların kendilerini bu derece üstün bir varlık gibi görmeleri ve bu tavırlara girmeleri bana hiç doğru gelmiyor.

- Aynı versiyonun kadın hemşire modelleri de var bu arada aynı şey onlara da uygulanmalı. Hepimize fakültelerde öğretilen hasta-hemşire ilişkisi var ve böylesine kutsal bir mesleğin bu şekilde rezil edilmesi gerçekten çok acı...

- Ünlü olma uğruna sergilenen hoş olmayan tavırlar!

Sağlık sektörünün içerik paylaşan çalışanlara yönelik bir uyarısı olmalı.

Instagram Reels, Tiktok platformlarda bu tarz içeriklere rastlamak mümkün.

Sayın Koca ve Sağlık Sen.'in İçerikleri bu şekilde paylaşanları uyarması gerekir.

- Birisi çıksa bunu ağzını gözünü yamultsa burata bu sefer sağlıkta şiddete karşıyız diyenler üşüşecek. Böyle insalar heryerde ve kurumdalar maalesef

- Bunun mesleki bir defekt olduğu kanısına varılmasın lütfe, zira sağlık mesleği tabandan tavana her kademesiyle kutsaldır. Hasta yakınlarına böyle bir sapkınlıpı olan hasta kişiyi mesleğin yüzkarası olduğu için kınıyorum. Bu tipler her meslekte var maalesef. Münferit bir it sadece