Sapkınlığın bu kadarı! Ceylan Ertem, "Ameliyatla erkek oldu, adını en sevdiğim erkek ismi yaptı" diyerek sistematik şekilde yıllardır tacize uğradığını itiraf etti!

Ceylan Ertem kendi hayranının 5 yıldır sistematik olarak tacizine maruz kaldığını itiraf etti.

Ertem, son radde olarak evine sipariş verdiği ürün için kendisine gönderilen faturadan adresini öğrendiğini söyledi.

Söz konusu taciz olayını Twitter hesabından duyuran Ceylan Ertem, ilk olarak bir kadın dinleyicisinin 5-6 yıl önce şehir fark etmeksizin bütün konserlerine gelmeye başladığını açıkladı.

"HER YERDE TAKİP EDİYOR"

"1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı." diyen ünlü şarkıcı, "Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine net olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım." ifadelerini kullandı.

Şöyle ki bundan sanırım 5-6 yıl evvel bir dinleyicim de tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. Yavaş yavaş göz aşinalığı oluştu. Bir kadın dinleyicimdi.

1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. — ceylan ertem (@ceylan_peace) February 1, 2022

"BENİM İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ"

İzmir'de yaşayan kişinin o dönem yaşadığı Anadolu Hisarı'na taşındığını dile getiren Ertem, "Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini açıkça belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin benim için olduğunu yazdı. Yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı. Zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti." dedi.

"YAŞADIĞIM KÖYDE DÖNÜP DOLAŞIP, BENİ ARIYOR"

Saplantılı hayranının sevgilisi olduğu bir dönemde kendisine, "Bana bunu nasıl yaparsın?" minvalinde mesajlar gönderdiğini de belirten ünlü isim, "Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri yine öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp, beni aradığını yazmış son olarak." açıklamasını yaptı.

"YAŞADIĞIM ADRESİ ÖĞRENDİ"

Şu sıralar koronavirüsle mücadele eden Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak "Hayranıyım" diyerek, sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini dile getirdi.

Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu.

Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm.

Konserlere korumayla giden biri değilim, düşünüyorum.

Konserlerde o yüzün olduğu tarafa bakamıyorum.

Onun olduğu yöndeki dinleyicilerimle iletişimim sıfır. — ceylan ertem (@ceylan_peace) February 1, 2022

"TEDİRGİN OLUYORUM"

Ertem, "Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid-19 tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid-19 durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim. Öte yandan arkamda güçlü, gerçek insanlar var. İyi ki varsınız. Her şeyin çaresi vardır diye düşünmek istiyorum ve yalnız olmadığımı biliyorum." şeklinde konuştu.