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Sara isminin anlamı nedir, Sara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sara isminin anlamı; halis, katkısız, temiz demektir. Bu içeriğimizde Sara isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sara isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sara isminin anlamı nedir, Sara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sara isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sara ismi ne demek, Sara ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sara isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sara İsminin anlamı nedir? TDK Sara anlamı:

Sara ismi TDK'da zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi anlamında bulunmaktadır.

Sara İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sara ismi Kuran'da yer almaktadır.

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Sara isminin kökeni:

Sara ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sara ismini 12 kişi kullanmaktadır.

Sara isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sara isminin rengi:

Camgöbeği

Sara ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Sara isminin Harf Analizi Nedir ?

Sara ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Sara isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sara ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

R : 21

A : 1

= 45 Sara İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Sara ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sara isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Sara isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   A: 1   R: 9   A: 1 = 12

1 2 = 3 Kader sayısıdır

Sara isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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