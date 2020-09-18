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Saraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan binasında itfaiye, sağlık ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Saraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane yerleşkesinde itfaiye, sağlık ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla deprem tatbikatı yapıldı. İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde planlı deprem tatbikatı yapıldı. Saat 10.30'da yapılan tatbikatta itfaiye, sağlık ve AKOM ekipleri ortaklaşa çalıştı.

Saraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatı

Tatbikat, saat 10.30'da deprem anonsunun yapılması ile beraber başladı. Daha sonra personel, kendilerine bir gün önce verilen senaryoyu uygulamaya başladı. Sarsıntının sona erdiğin, belirten anonsun yapılmasının ardından personel, hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi. Bu sırada binanın 3'üncü katına kontrollü şekilde itfaiye ekipleri tarafından duman verilerek, yangın tatbikatı da gerçekleştirildi. Senaryonun tamamlanmasının ardından tatbikat sona erdi.

Saraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatı

"AFETLERE HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İBB Sağlık Daire Başkanı Uzman Dr. Ender Yüksel Eryiğit, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün burada planlı tatbikatlarımızdan birini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, bundan önce Bakırköy Ek Hizmet Binamızda tatbikat yapmıştık. Tatbikatı planlayan birimlerimizde Sağlık Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, AKOM şeklinde özetleyebiliriz. Buradaki ana parolamız, deprem ya da yangın kovidi beklemez.

Saraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatı

Biz sahadaki tüm çalışan ve alanlarımızla bu tür afetlere her zaman hazırlıklı ve dinamik olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Onun için de bu tatbikatlarımızı planlıyor ve uyguluyoruz. Saraçhane binamızdaki tüm personel katıldı. Buradaki personel sayımız tahmin ediyorum 3 bin civarında olması lazım ve hepsi bu tatbikata katıldılar" ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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