Saran holding'ten bir ilk! Aşı olmayan işten çıkartılacak!

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs, aşılama çalışmaları ile birlikte yayılım hızı da büyük ölçüde azaldı. Virüsün daha fazla yayılmaması için toplumun aşı olması gerekirken aşı olmak istemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu vatandaşlara yönelik akıllarda soru işareti bırakan kararsa bugün Saran Holding’ten geldi.

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com’u içerisinde bulunduran Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını duyurdu.

15 EYLÜLE KADAR AŞI YAPTIRMALARI LAZIM

Çalışanlara gönderilen mektupla aşı faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği durumda 15 Eylül 2021 tarihinden sonra işten çıkartılacakları bildirildi. Sadettin Saran tarafından gönderilen mektupta çalışanların aşılanma koşullarını sağlamalarının beklendiği belirtildi.

Sadettin Saran, çalışanlara gönderdiği mektupta koranavirüse karşı aşı korunması sağlanmasının hem Saran Grubu şirketleri içinde çalışanların hem de kamu sağlığının korunmasına yönelik olarak birinci derecede öncelik haline geldiğini belirtti. Aşı olmayanların işten çıkarılacağını belirten paragraf ise şu şekilde: “Bu itibarla, bir kez daha hatırlatmak isterim ki, 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla grubumuz çalışanlarının tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarını beklemekteyiz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışma arkadaşımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışma arkadaşlarımızla bünye içindeki birlikteliğimizi sonlandırmak, yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı da üzülerek ifade etmek zorundayım.”

Mektubunu ise "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir çalışma dönemi geçirmemizi diliyor; her birinize gayretleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor; sizleri sevgiyle selamlıyorum.” diyerek sonlandıran Saran Türkiye'de bir ilke imza attı.

Şirketlerde koronavirüs aşısı olmayanlara yönelik cezalar, dünyada da görülmeye başladı. Bazı şirketler aşı yaptırmayan çalışanlarıyla tamamen yollarını ayırma kararı alırken bazıları maaşlarından belli miktar kesinti yapma kararı aldı.