Sarantis Tselebakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sarantis Tselebakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sarantis Tselebakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sarantis Tselebakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sarantis Tselebakis 2 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σαράντης Τσελεμπάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sarantis Tselebakis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sarantis Tselebakis'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sarantis Tselebakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sarantis Tselebakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sarantis Tselebakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sarantis Tselebakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2021 yılında AO Xanthi

1 Eylül 2022 yılında Volos NPS

Sarantis Tselebakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sarantis Tselebakis şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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