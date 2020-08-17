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Şarbon vakası! Bir mahalle karantinaya alındı

Trabzon, Sürmene'nin Yemişli mahallesi şarbon vakası sebebiyle karantina altına alındı.

Şarbon vakası! Bir mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yemişli mahallesi şarbon vakası sebebiyle karantinaya alındı.

Edininlen bilgiye göre, Yemişli Mahallesinde kesilen bir büyükbaş hayvanın etinden yiyen birçok vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan kişiler hastaneye başvurdu. Kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı.

MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

Yapılan testte etlerde şarbon mikrobuna rastlanıldı. Hayvanın dağıtılan etleri toplatılarak imha edilirken, mahalle bugünden itibaren karantina altına alındı. Mahalledeki hayvanlara koruyucu aşı yapılmaya başlanırken, etlerden yiyen vatandaşların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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