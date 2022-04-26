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Sarhoş sürücünün tutuklanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti! Polise cinsel ilişki teklif etti!

Amerika'da Dulce Ortiz isimli bir kadın alkollü araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınırken polis memurlarına cinsel ilişki teklif etti.

Sarhoş sürücünün tutuklanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti! Polise cinsel ilişki teklif etti!

Teksas’ın Houston bölgesinin hemen kuzeyindeki Spring kasabasında Dulce Ortiz isimli bir kadın alkollü bir şekilde direksiyonun başına geçmesi sonucunda trafik levhasına vurdu. Olay yerinde polis ekiplerinin gelmesi üzerine memurların kendisini tutuklamaması için yalvaran Ortiz önce nakit para ardından ise cinsel ilişki teklif etti.

Yerel polis karakoluna götürülürken Ortiz'in tutuklandığı bilgisi polis raporoylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu raporlarda, “Dulce Ortiz tutuklandı ve rüşvetle suçlanarak Harris İlçe Hapishanesine yerleştirildi. Davası 262. Bölge Mahkemesine atandı” ifadelerine yer verildi.

Polis raporunun paylaşılmasından sonra olaya ilgi gösteren sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı polislerin teklifi kabul etmesi gerektiğini savundu. Bir kısmı ise polislerin etik açıdan doğru olanı yaptığını söyleyerek kadının cezalandırılmasını istedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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