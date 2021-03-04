Bugün yaptığı açıklama ile İyi Parti'den istifa eden ve yeni bir hareket başlatarak Atatürkçü ve Milliyetçi çizgide bir parti kuracağını ifade eden İstanbul milletvekili Ümit Özdağ asla sarı muhalefet yapmayacaklarını söyledi. Peki Ümit Özdağ'ın bahsettiği sarı muhalefet ne demek? Sarı muhalefetin anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

SARI MUHALEFET NE DEMEK? | SARI MUHALEFETİN ANLAMI NEDİR?

Sarı muhalefet ile ilgili bilgiye geçmeden önce muhalefetin tanımına değinmek gerekir.

Muhalefet, iktidarın karşısında olan siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan partidedir.

Örnek vermek gerekir ise krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kral iken muhalefet yoktur.

Demokrasi ile yönetilen bir ülkede ise iktidar seçimle işbaşına gelmiştir. Muhalefet ise belirli seçmen barajını aşmış ve parlamentoda halkı temsil eden ve sağlıklı siyasette iktidarın politikasını eleştiren ve farklı sunan kişilerdir.

Sarı muhalefet ise muhalif olamayan, yetersiz muhalif anlamına gelmektedir.