Sarı taksinin olaya karışmadığı gün yok! İETT otobüsünün önünü kesip, yolcu dolu otobüsü tekmelediler! "Siz çete misiniz?"

İstanbul'da yol verme nedeniyle seyir halindeki İETT otobüsünün önüne kesen iki ticari taksi şoförü, otobüsün camlarına tekme ve yumruk attılar. Araç içinde yolcuların bulunduğu otobüste korku dolu anlar yaşarken, İETT şoförü kapıları ve camları kapatarak o anları kaydetti. Taksicilere ise "hayırdır siz çete misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

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Sarı taksinin olaya karışmadığı gün yok! İETT otobüsünün önünü kesip, yolcu dolu otobüsü tekmelediler! "Siz çete misiniz?"

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde 36 Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

İddiaya göre şoförler yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu. Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek aracı yumrukladı.

Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti. Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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