Sarı taksinin olaya karışmadığı gün yok! İETT otobüsünün önünü kesip, yolcu dolu otobüsü tekmelediler! "Siz çete misiniz?" İstanbul'da yol verme nedeniyle seyir halindeki İETT otobüsünün önüne kesen iki ticari taksi şoförü, otobüsün camlarına tekme ve yumruk attılar. Araç içinde yolcuların bulunduğu otobüste korku dolu anlar yaşarken, İETT şoförü kapıları ve camları kapatarak o anları kaydetti. Taksicilere ise "hayırdır siz çete misiniz?" diyerek tepki gösterdi.