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Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor

Fransa'da korona virüs kısıtlamaları nedeniyle gösterilere ara veren Sarı yelekliler, bugün yeniden sokaklara inmişti. Sarı Yelekliler ve polis arasında çatışmalar çıkmış, araçlar, motosikletler ve çöp bidonları ateşe verilmişti.

Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı yeleklilerin düzenlediği protestolarda gözaltına alınanların sayısı 256'ya yükseldi.

Fransa'da korona virüs kısıtlamaları nedeniyle gösterilere ara veren Sarı yelekliler, bugün yeniden sokaklara inmişti. Sarı Yelekliler ve polis arasında çatışmalar çıkmış, araçlar, motosikletler ve çöp bidonları ateşe verilmişti. Polis, ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, 154 kişi gözaltına alınmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların sayısının 256'ya yükseldiği ve 90 kişiye yerinde para cezası kesildiği aktarıldı. 134 kişinin ise sorgulanmak üzere polis merkezinde tutulduğunu ifade eden polis, göstericilerin üzerinden çok sayıda delici ve kesici alet çıktığını açıkladı.

Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor

Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor

Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor

Sarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor



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