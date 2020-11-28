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Sarıyer 3 - 0 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, 12. hafta maçları başlıyor. Günün maçları arasında Sarıyer ile Şanlıurfaspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Sarıyer 3 - 0 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 12 haftada Sarıyer evinde Şanlıurfaspor ile oynadığı maçta 3 - 0 galip oldu. İşte detaylar...

SARIYER - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Sarıyer ile Şanlıurfaspor 12. haftada karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Hasan Avcı tarafından yönetti. Hasan Avcı'nın yardımcılıklarını ise Sedat Bayrak ve Hüseyin Aycan üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Onur Çelik
Spor Editörü


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