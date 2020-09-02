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  3. Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncu koronavirüse yakalandı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncularına koronavirüs testi yapıldı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından test sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncuların karantinaya alındığını ve tedavilerin başladığı belirtildi.

Açıoklamada, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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