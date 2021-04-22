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  3. Sarıyer’de gecekondu yangını: Ev küle döndü

Sarıyer’de gecekondu yangını: Ev küle döndü

Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Vatandaşların farklı açılardan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı ve dumanın yükseklere çıktığı görünüyor. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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