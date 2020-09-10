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  3. Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

Sarıyer'de otomobil, 15 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

Sarıyer'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Sokak sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza Baltalimanı Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kaynak Sokak'ta Salih Avşar'ın park halindeyken bindiği otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kırlangıç Sokak'ta kaldırıma çarpan otomobil sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Gürültüyü duyan sokak sakinleri evin bahçesinde ters dönmüş otomobil görerek yardımı koştu. Sürücüyü otomobilden sıkıştığı yerden çıkartan sokak sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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