Sarıyer’de yol çöktü! Ulaşım tek taraflı sağlanıyor

Saat 15.30 sıralarında Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde kısmi çökme gerçekleşti. Çökmeyi fark eden vatandaşlar otel otoparkından buldukları dubalarla yolun bir tarafını kapattılar.

İhbar üzerine olay bölgesine polis geldi. Çökmenin yaşandığı yolda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için önlem alınırken trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde devam ettirildi. Çökme gerçekleşen bölgede belediye ekipleri çalışmalarını başlattı.

ÇÖKME BİR ANDA OLDU

Olayın gerçekleştiği yerdeki otelde çalışan Hakan Dosdoğru; çökmenin bir anda olduğunu, çok büyük bir kazanın atlatıldığını ve yetkililerin hemen müdahale ettiklerini söyledi.

O esnada sahilde balık avlayan Mehmet Kurum ise, "Yavaş yavaş çökmeye başladı, emniyete, belediyeye telefon açtık. Çökme anını gördük, ağır kamyon ve otobüsler geçtikçe yavaş yavaş çöktü.” dedi ve sonrasında bölgeye otelden dubaların getirildiğini belirtti.