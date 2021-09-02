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Şarkıcı Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi!

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Ayşegül Aldinç'in annesi geçtiğimiz gün evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından annesi için dua istedi.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi!

Türk sinema ve dizi oyuncusu, pop müzik sanatçısı Ayşegül Aldinç'in annesi kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Annesinin ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı geçtiğimiz gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİZ"

Annesinin dengesini kaybederek düştüğünü belirten ve oldukça üzgün olan şarkıcı, Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. 'Geçmiş olsun' dileklerinize bin teşekkür" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Aldinç'in bu paylaşımının altına ünlü isimlerden geçmiş olsun dilekleri yağdı.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua istedi!

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