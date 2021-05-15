Şarkıcı Bengü'den büyük sürpriz! Hamilelik haberini Instagram'dan duyurdu

Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünya evine giren şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızı Zeynep'i kucağına almıştı. 42 yaşındaki Bengü, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından adeta bayram müjdesi vererek hamile olduğunu duyurdu.

"BİR DE OĞLUMUZ OLUYOR"

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü, "benguofficial" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram hesabından Zeynep'in abla olduğunu ve bir oğlu olacağını duyurdu. Söz konusu paylaşımda Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" ifadelerini kullandı.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi. Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

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Bengü'nün Eşi Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?