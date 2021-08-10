Şarkıcı Bulut Duman hakkında iğrenç iddia! Çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan hapsi isteniyor!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre şüpheli Bulut Duman Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve Duman'ın A.Ü.'ye çocuğuna cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

A.Ü.'nün verdiği ifadeye göre Bulut Duman'ın, kendisine "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği iddia edildi.

"BEBEKLER BÖYLE BİR DURUMU ANLAMAZLAR"

İddianamede A.Ü.'nün Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülürken, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu da ortaya atıldı.

"YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

Şüpheli Burak Duman'ın üzerine atılan suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, iddianamede "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tutuksuz şüpheli Bulut Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman, bacağından yaralanmıştı.