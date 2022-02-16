Şarkıcı Cevher kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Cevher'in biyografisi

Alişan ile Gülümse Hayata konukları arasında yer alan, son dönemde TV programlarına sık sık konuk olan Şarkıcı Cevher'in biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Şarkıcı Cevher kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Şarkıcı Cevher'in biyografisi...

ŞARKICI CEVHER KİMDİR?

40 yaşındaki Cevher 7 Ocak 1981’ de Ankara'da doğdu.

10 yıldır profesyonel olarak müzik ile ilgileniyor. Mezuniyet balosunda sahneye çıkan Cevher o günden sonra sahneden inemediğini söylemişti.

Eğitim hayatını Ankara'da tamamladı., müziğe ilk adımını “Ankara Başkent Musiki Cemiyeti” ne girerek attı.

Diğer taraftan “Kültür Bakanlığı Türk Halk Korosu” solisti olarak çalışmalarına devam etti. İlk iş çocukluk hayali, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmekti.

Yine bir diğer hayali olan “İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı” nda Batı Solfeji eğitimi alarak, 2005 yılında ilk albüm projesi olan “Sen Anlarsın"ı çıkardı.