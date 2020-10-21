Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetqizi çocuklarını Türkiye’ye babalarının yanına yollayıp cepheye gitti.

2014 yılında Doğuş ile dünyaevine giren Xosqedem Hidayetqizi, Ermenistan işgali altındaki ülkesini terk etmedi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine bizzat savaşın yaşandığı cepheye giderek muhabirlik yaptı.

Azerbaycan'da yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Xosqedem Hidayetqizi'nin bu hareketi alkış topladı.

Doğuş, eşinin kararına saygı duyduğunu belirterek, "Tüm kalbimle eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden şarkıcı, “Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti” şeklinde konuşmuştu.

XOSKEDEM HİDAYETQİZİ KİMDİR?

Hoşkedem Hidayetkızı, 13 Ocak 1974 doğumlu. Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biridir. Savaş Muhabiri, Gazeteci, Sunucu; Televizyoncu, yapımcıdır. Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı. Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.

DOĞUŞ KİMDİR?

Asıl adıyla Orhan Baltacı, 30 Haziran 1974 günü Almanya'da dünyaya geldi. Baltacı ailesi, oğulları Orhan 4 yaşına gelinceye dek Almanya'da yaşadı.

Türkiye'ye döndüklerinde anne ve baba yollarını ayırınca oğulları Orhan'ı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktılar. Orhan Baltacı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir yıl kaldıktan sonra babaannesi tarafından buradan çıkartıldı. Babaannesinin yanında bir müddet kalmasının ardından annesinin yanına taşındı fakat annesinden beklediği ilgiyi göremeyince evden kaçtı ve sokaklarda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı yıllarda bir çocuğun yaşamaması gereken birçok şeyi yaşadı.

Yaşamını sokakta sürdürdüğü yıllarda şarkı sözleri yazmaya başladı. Yazdığı sözleri ilk olarak kendi çevresiyle daha sonra çeşitli plak şirketleriyle paylaştı. Yapımcı İskender Ulus tarafından keşfedildi. Yaşadığı talihsiz olayları bir kenara bırakarak hayata yeni bir sayfa açtı ve bununla ilişkili olarak da adını "Doğuş" olarak değiştirdi. İlk albümünü bu isimle 1997 yılında çıkardı. Çıkardığı bu albümle adını kitlelere duyurmayı başaran Doğuş, ertesi sene "Doğuş ve Şarkıları" adında ikinci albümünü çıkardı. Şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yer almayı başardı.

Müzik kariyeri boyunca toplam 15 albüm çıkaran Doğuş, Sigara ile Savaşanlar Derneği'ne de destek veren gönüllüler arasındadır ve bu doğrultuda çok sayıda organizasyon düzenlediği bilinmektedir. Hayatının en güzel dönemlerini sokaklarda harcayan Doğuş, verdiği konserler sonrasında hayranlarına sokak çocukları adına kurulan dernek ve kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuş, sosyal yardım projelerinde sürekli ön plana çıkmıştır.

Şarkıcı kimliğinin yanında, 2007 yılından yayınlanan "Sana Mecburum" adlı televizyon dizisinde oynayarak oyuncu kimliğin, 2003 yılında çıkardığı "Bir Doğuş" adlı kitabıyla da yazar kimliğini sergileme fırsatı bulmuştur. 2012 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor Ünlüler Gönüllüler" adlı yarışmaya dahil olan Doğuş'un son katıldığı yarışma programı 2013 yazında Seyfi Dursunoğlu'nun da yer aldığı "Benzemez Kimse Sana" oldu.