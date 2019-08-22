Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, konser öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Polat, elbisesinin püskül detayını göstermek için çektiği videosundaki göğüs dekoltesiyle olay oldu.

"SALLIYOR"

Hukuk bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ebru Polat, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam da konser veren şarkıcı, Instagram hesabından göğüs dekolteli bir videosunu paylaştı. Polat videosunu "Sallıyor" notuyla yayınladı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ebru Polat'ın bu paylaşımı ise bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan Polat'a "Abartıyorsun" yorumları yapıldı.