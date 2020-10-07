Şarkıcı Edis, Alya dizisinden 800 Bin TL alacak!

Geçtiğimiz günlerde Gülşen ile çıkardığı 'Nirvana' parçası ile gündem olan ünlü popçu Edis şimdi de 8 bölümlük Alya dizisi için kamera karşısına geçecek.

Hürriyet’ten Mehmet Üsündağ’ın haberine göre; Müzik dünyasının başarılı ismi Edis, 8 bölümlük Alya dizisi için kamera karşısına geçecek. Amerikan-Türk ortak yapımı olan dizinin yönetmenliğini Can Evrenol üstleniyor.

Bilim kurgu dizisinde bir ajan karakterine hayat verecek olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağı öğrenildi.

Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.

Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.

Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.