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Şarkıcı Gülay'dan üzücü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı!

90'lı yıllara "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Gülay'dan sevenlerini üzecek haber geldi. Şarkıcı üçüncü kez kansere yakalandı.

Şarkıcı Gülay'dan üzücü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı!

Şarkıcı Gülay, daha önce de mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçirmiş ve 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmüştü. 

Ali Eyüboğlu'nun haberine göre pandemi dönemi uygulanan yasakların kalkmasının ardından tatil için kız kardeşinin yanına Bodrum'a giden Gülay, sağlık sorunları yaşamasının ardından hastaneye gitti.

Tahlil sonuçlarına göre rahim kanseri olduğu öğrenilen Gülay, tedavi için İstanbul'a döndü. 

Şarkıcı Gülay'dan üzücü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı!

"BU KEZ DE ATLATACAĞIM"

Şarkıcının,  “Hayatım hastalıklarla mücadeleyle geçti. İki kez yendiğim kanseri Allah’ın izni, doktorlar ve sevenlerimin desteğiyle bu kez de atlatacağıma olan inancım tam” dediği öğrenildi.

Şarkıcı Gülay'dan üzücü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı!

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