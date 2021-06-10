Şarkıcı Gülay'dan üzücü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı!

Şarkıcı Gülay, daha önce de mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçirmiş ve 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmüştü.

Ali Eyüboğlu'nun haberine göre pandemi dönemi uygulanan yasakların kalkmasının ardından tatil için kız kardeşinin yanına Bodrum'a giden Gülay, sağlık sorunları yaşamasının ardından hastaneye gitti.

Tahlil sonuçlarına göre rahim kanseri olduğu öğrenilen Gülay, tedavi için İstanbul'a döndü.

"BU KEZ DE ATLATACAĞIM"

Şarkıcının, “Hayatım hastalıklarla mücadeleyle geçti. İki kez yendiğim kanseri Allah’ın izni, doktorlar ve sevenlerimin desteğiyle bu kez de atlatacağıma olan inancım tam” dediği öğrenildi.