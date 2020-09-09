Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!Rusya Ermenistan'ı silahlandırıyorMuğla'da kaza: 2 ölüTuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?Diyarbakır’da narko - terörizm operasyonuKorona mücadelesinde çocukların sağlığına dikkatŞarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!1 eylülde okulları açan Rusya'da vaka alarmıTürkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, İstanbul'da yapılacakKulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görevini bırakıyor!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Şarkıcı Hatice kendisinden 10 yaş küçük oyuncu sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlenme teklifi aldığını açıkladı. çekimleri ekim ayında başlayacak olan ‘Eyvah Tatil’ filminde rol alacağını açıklayan Sarı, film bittikten sonra nikah masasına oturmak istediklerini açıkladı.

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Ünlü şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün oyuncu sevgilisi Ali Kemal Sarı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yapımcı Mehmet Yıldırım’la bir araya gelen ikili ekim ayında çekimleri başlayacak “Eyvah Tatil” filmi için buluştuklarını söyledi. 

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Kendinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile yaklaşık 1 yıldır mutlu bir birlikteliği olan Hatice sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, film bittikten sonra nikah masasına oturmak istediklerini açıkladı.

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

41 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, "Bana annelik sanada babalık çok yakışır sevgilim" notunu yazmıştı.
Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

Şarkıcı Hatice ile aşk yaşayan Ali Kemal Sarı 31 yaşında ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor.

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Şarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT