Ünlü şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün oyuncu sevgilisi Ali Kemal Sarı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yapımcı Mehmet Yıldırım’la bir araya gelen ikili ekim ayında çekimleri başlayacak “Eyvah Tatil” filmi için buluştuklarını söyledi.

Kendinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile yaklaşık 1 yıldır mutlu bir birlikteliği olan Hatice sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, film bittikten sonra nikah masasına oturmak istediklerini açıkladı.

41 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, "Bana annelik sanada babalık çok yakışır sevgilim" notunu yazmıştı.



ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

Şarkıcı Hatice ile aşk yaşayan Ali Kemal Sarı 31 yaşında ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor.