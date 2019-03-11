Şarkıcı Hatice kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Sosyal emedyada paylaştığı bir fotoğrafla gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Hatice kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşında,ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde..

HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere), Türk şarkıcı.6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

İNER MİSİN ÇIKAR MISIN?'' YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Hatice Çarpar, 1995 yılında "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce müzik hayatına devam etti. TV ekranlarında bir süre ''Çürük Elma'' programını sundu. Daha sonra 1996 yılında Eyüp Musiki Cemiyeti'ne kayıt olarak müzik dersleri aldı. Kursa 1998 Ekim ayına kadar devam etti. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na gitmeyi de sürdürdü. 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu. 2016 yılında başlayan ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katıldı.

BEYİN KANAMASINDAN EŞİNİ KAYBETTİ

Hatice, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan, 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.