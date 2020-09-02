Şarkıcı Lara'nın evinde yangın çıktı!

Şarkıcı Lara yine ölümden döndü. Alanya'daki evinde yaz dönemini geçiren Lara'nın evinde yangın çıktı. Alevlerin bir anda yükselmesi ile eşyalar küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Lara'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün otomobiliyle çarptığı şarkıcı Lara Keskin geçirdiği kazada ölümden dönmüştü.