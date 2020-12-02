Şarkıcı Merve Özbey'in acı günü!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Merve Özbey aldığı acı haberle adeta yıkıldı. 6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey'in babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl nişanlanan şarkıcı, babası ile o günden kalan fotoğrafını paylaşarak yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında "Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..." ifadelerini kullandı.

Özbey'in paylaşımına sevenlerinden ve ünlü isimlerden binlerce taziye yorum geldi.