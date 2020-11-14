Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Selin Barlas, eşi Cem Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti!İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi!İbo Show ilk bölüm canlı izle | Star TV canlı izleFormula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 'pole pozisyonu' Lance Stroll'ünBeyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandıŞarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldiDiyarbakır’da uyuşturucu madde satıcıları çatıştı, yoldan geçen bir kadın vurulduAtaşehir’de iki katlı bina alev alev yandıKeanu Reeves yer aldığı "Constantine 2" geliyor
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu'ndan sevenlerine iyi haber geldi.

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi

Uzaylı lakabıyla anılan şarkıcı Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sonrası kuliste fenalaştı. 

Kalp krizi geçiren Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Topaloğlu iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti. 

Anjiyo yapılan Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" açıklamasında bulundu.

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi

Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında ? Nereli ?Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında ? Nereli ?

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT