Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber geldi

Uzaylı lakabıyla anılan şarkıcı Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sonrası kuliste fenalaştı.

Kalp krizi geçiren Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Topaloğlu iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.

Anjiyo yapılan Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" açıklamasında bulundu.

Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında ? Nereli ?