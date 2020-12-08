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  3. Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

Hem dansları hem de güzelliği ile 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez'in son hali sevenlerini korkuttu.

Bir döneme damga vuran şarkıcı Nez saçlarını kazıttı. Şarkıları ve dansları ile 2000'li yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Nez'in son hali sevenlerini korkuttu.

Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı.

Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

Nez'in bu paylaşımının ardından takipçileri ünlü sanatçının hastalandığını düşündü.

Bu ani değişimin gerçek nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı.

Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

"2021 YILINDA SÜRPRİZ BİR PROJEYLE SEVENLERİYLE BULUŞACAK"

Nez'in bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gökhan Köksal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.

Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

"AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal'ı da Instagram'da takip etmeyi bırakması ayrılık söylentilerini gündeme getirmişti. Ayrılık iddiasını yalanlayan Gökhan Köksal, "Ayrılık söz konusu değil, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Tam adı Nezihe Kalkan olan Nez 1 Ocak 1979 da İzmir'de doğmuştur.

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Türk pop müziği şarkıcısı ve dansçı. Fox'ta yayınlanan Sıkı Dostlar isimli sit-com'da Haluk Bilginer, Özkan Uğur ve Seray Sever ile birlikte oynamıştır. 

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 Liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur. İlk albümünü 2002 yılında kendi ismini verdiği "Nez" albümünü çıkartmıştır.

Şarkıcı Nez'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! Nez saçlarını sıfıra vurdu!

Bu albümden; Sakın Ha, Her şey Boş gibi şarkılar hit olmuştur. 3 yıl aradan sonra 2006 yılında 2.albümü "%100 Nez"i çıkartmıştır, daha sonra 4 yıl aradan sonra "Ne Zamanı" adlı maxi single çıkarmıştır. Bu albümden; "Oldu Mu Şimdi" ve "Depresif Kukla" şarkıları kliplenmiştir. 2013 yılının Nisan ayında olgunluk dönemi projesi olarak nitelendirdiği "Nez Retro Turca" adlı albümünü çıkarmıştır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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