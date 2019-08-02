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  3. Şarkıcı Sıla jandarmalık oldu

Şarkıcı Sıla jandarmalık oldu

Sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da bir villada tatil yapan Sıla arkadaşlarıyla birlikte parti verince civar yerdeki komşular çileden çıktı.

Şarkıcı Sıla jandarmalık oldu

Bodrum’da kiraladığı bir  villada arkadaşlarıyla parti veren Sıla gürültü ve yüksek sesli müzik dinleyince komşular şikayetçi oldu.Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi

6 ARKADAŞLA ÇILGIN GECE!

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Gençoğlu ve ünlü şef, görüntülenmemek için tüm gün evden dışarı adım bile atmadı. İkili, gece ise arkadaşlarıyla parti verdi. Ancak bu parti, komşuları rahatsız etti.

Şarkıcı Sıla jandarmalık oldu

JANDARMALAR VİLLAYA GELDİ!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz aylarda arabanın içinde birlikte uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani, Bodrum'da tatil yapıyor.

Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi.

Şarkıcı Sıla jandarmalık olduŞarkıcı Sıla jandarmalık oldu

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