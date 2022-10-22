Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi

İzmir'de yaşayan şarkıcı Sultan Bozkurt, ofisine gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi

İzmir'de yaşayan ve ‘Titanic’ şarkısı ile son dönemde adından söz ettiren Sultan Bozkurt ölümden döndü. Aranjörü ile ofisine giden Bozkurt, çevre yolunda aracının hakimiyetini kaybetti. Bozkurt'un aracı önünde giden başka bir araca çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durdu.

Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Bozkurt’un vücudun da yaralar olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi

Yaşanan kazada Bozkurt'un aracında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi

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