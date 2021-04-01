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Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün çıkıyor?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin müzik ziyafeti yaşattığı program Şarkılar Bizi Söyler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün çıkıyor? sorularının yanıtını araştırıyor.

Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün çıkıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların günün yorgunluğunu müzikle atlattığı program olan Şarkılar Bizi Söyler programı birbirinden farklı isimlerin şarkılarının Hakan Altun ve Sibel Can'ın yeniden yorumlaması ve Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ile renk katması ile Perşembe akşamları ekranlara geliyordu. Ancak programın yayın gününde değişikliğe gidildi.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN ÇIKIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler programı 5 Nisan Pazartesi'den itibaren yayın günü değişmez ise Kanal'de Pazartesi akşamları ekranlara gelecek. Saat 20.00'de başlayacak programda her hafta birbirinden farklı isimlerin şarkıları seslendirilecek.

Şarkılar Bizi Söyler programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün çıkıyor?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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