Sarma Kafiye ne demek, TDK'ya göre Sarma Kafiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sarma kafiye ne demek? Sarma kafiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sarma kafiye kelimesi. Peki sarma kafiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sarma kafiye nedir, sarma kafiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SARMA KAFİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sarma kafiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sarma kafiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir dörtlüğün birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizelerinin uyaklı olması (a b b a)

