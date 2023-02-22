Saro Loveday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saro Loveday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Saro Loveday kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saro Loveday ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.