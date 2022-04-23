Şarpi ne demek, TDK'ya göre Şarpi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şarpi ne demek? Şarpi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şarpi kelimesi. Peki şarpi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şarpi nedir, şarpi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞARPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şarpi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şarpi kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre şarpi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli, iki kişilik tekne

