Sarpın ne demek, TDK'ya göre Sarpın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sarpın ne demek? Sarpın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sarpın kelimesi. Peki sarpın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sarpın nedir, sarpın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SARPIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sarpın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sarpın kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre sarpın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahıl kuyusu, zahire ambarı, silo

- Ekmeği koymaya yarayan dört gözlü sandık

