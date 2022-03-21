Sarsakça ne demek, TDK'ya göre Sarsakça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sarsakça ne demek? Sarsakça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sarsakça kelimesi. Peki sarsakça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sarsakça nedir, sarsakça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SARSAKÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sarsakça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sarsakça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarsak bir biçimde, titreyerek

