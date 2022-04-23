Şartlı Birleşik Cümle ne demek, TDK'ya göre Şartlı Birleşik Cümle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şartlı birleşik cümle ne demek? Şartlı birleşik cümle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şartlı birleşik cümle kelimesi. Peki şartlı birleşik cümle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şartlı birleşik cümle nedir, şartlı birleşik cümle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞARTLI BİRLEŞİK CÜMLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şartlı birleşik cümle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şartlı birleşik cümle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir esas cümle ile bu esas cümleye bağlı, fiili -sa / -se ekini almış yan cümlenin oluşturduğu anlatım birliği



ŞARTLI BİRLEŞİK CÜMLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir gecede böyle bir şeyle karşılaşsaydım hayretten çıldırabilirdim.

