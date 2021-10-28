Şartlı Tahliye ne demek, TDK'ya göre Şartlı Tahliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şartlı tahliye ne demek? Şartlı tahliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şartlı tahliye kelimesi. Peki şartlı tahliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şartlı tahliye nedir, şartlı tahliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞARTLI TAHLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şartlı tahliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şartlı tahliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hâl ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıyla salıverilmesi, meşruten tahliye

