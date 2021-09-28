Şartsız Refleks ne demek, TDK'ya göre Şartsız Refleks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şartsız refleks ne demek? Şartsız refleks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şartsız refleks kelimesi. Peki şartsız refleks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şartsız refleks nedir, şartsız refleks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şartsız refleks kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şartsız refleks kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞARTSIZ REFLEKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şartsız refleks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şartsız refleks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir şartlandırma sürecinin başında belirli bir uyaranla sağlanan doğal tepke, koşulsuz tepke

