Sasa Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Maksimovic 18 Aralık 1999 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Saša Maksimović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Maksimovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sasa Maksimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sasa Maksimovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sasa Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sasa Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2017 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

19 Şubat 2019 yılında Zvijezda G.

10 Haziran 2019 yılında Sloboda Tuzla

Sasa Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Maksimovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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