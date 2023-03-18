SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sağlam altyapı çalışmaları çerçevesinde su kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyor. Tepecikler Mahallesi'nde devam eden çalışmalar çerçevesinde arıza ve kayıplara neden olan içme suyu hatları SASKİ ekipleri tarafından yenileniyor.

Geyve Tepecikler Mahallesi'nde eskiyen ve bu nedenle arıza ile kaçaklara neden olan hatlar son teknoloji cihazlar sayesinde tespit edilerek anında yenileniyor. Bölgede yoğun şekilde çalışan ekipler sayesinde kaliteli içme suyunun bir damlasının dahi ziyan olmasına müsaade edilmiyor.

Haberin Devamı

"SU KAYNAKLARIMIZIN BİR DAMLASINA DAHİ SAHİP ÇIKIYORUZ"

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verdi;