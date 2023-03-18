SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) suyun bir damlasına dahi verdiği değeri Geyve'de sürdürdüğü çalışmalarla bir kez daha kanıtladı. Ekipler altyapı çalışmaları çerçevesinde su kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyor.

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SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sağlam altyapı çalışmaları çerçevesinde su kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyor. Tepecikler Mahallesi'nde devam eden çalışmalar çerçevesinde arıza ve kayıplara neden olan içme suyu hatları SASKİ ekipleri tarafından yenileniyor.

Geyve Tepecikler Mahallesi'nde eskiyen ve bu nedenle arıza ile kaçaklara neden olan hatlar son teknoloji cihazlar sayesinde tespit edilerek anında yenileniyor. Bölgede yoğun şekilde çalışan ekipler sayesinde kaliteli içme suyunun bir damlasının dahi ziyan olmasına müsaade edilmiyor.

"SU KAYNAKLARIMIZIN BİR DAMLASINA DAHİ SAHİP ÇIKIYORUZ"

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verdi;

" İhtiyaç duyulan tüm bölgelerimizin kayıp ve kaçağa neden olan hatlarını anında revize ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda yenilenen hatlar sayesinde su kaynaklarımızın bir damlasına dahi sahip çıkıyoruz. Projelerimiz ve sahada devam eden çalışmalarımızla içme suyu kaynaklarımızı geleceğe eksiksiz şekilde taşıyacağız"

SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

SASKİ bir damla suyu bile heba etmek istemiyor!

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