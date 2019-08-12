Şaşkın Damat filminin konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede ve kaç yılında çekildi?

Şaşkın Damat filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Nerede ve kaç yılında çekildi ? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILUNDA ÇEKİLDİ?

Sevilen film 1975 yılında İstanbul'da çekildi.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ HANGİ KALANDA? SAAT KAÇTA?

Şşakın Damat filmi Star tv ekranlarında saat 20:00 'de izleyici ile buluşacak

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Şaşkın Damat'ın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal - Apti, Meral Zeren - Serpil, Bülent Kayabaş - Kadir, Ali Şen - Süleyman Bey, Ayfer Feray - Serpil'in Annesi, Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi, Adile Naşit - Öğretmen, Elif Pektaş - Nermin, Turgut Boralı - Dayı, Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı, İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım, Muharrem Gürses - Müdür Ahmet ve Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın yer alıyor.

MERAL ZEREN KİMDİR?

Meral Zeren 6 Haziran 1952 doğumlu Türk aktris ve ses sanatçısı. Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 14 yaşındayken sahneye çıktı ve şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Meral Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Çok sayıda filmde başrol oynadı. Foto roman, TV filmi ve dizilerinde oynadı.